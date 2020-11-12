Новообраний президент США Джо Байден ухвалив перші кадрові призначення [ Редактировать ]
Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден ухвалив перші кадрові рішення. Главою адміністрації він призначить радника Рона Клейна - той співпрацює з демократом ще з кінця 80-х, очолював команду Байдена, коли він був віце-президентом США.
Нині Байден готується до переїзду в Білий дім, попри небажання Дональда Трампа визнавати поразку. Чинний глава держави оскаржує результати виборів у судах. А на публіці вперше з'явився лише вчора на церемонії вшанування ветеранів.
по теме
Розвідка мала б вже зараз проводити таємні інструктажі для новообраного президента: знайомити його з державними таємницями - але цей процес так і не почали
Здавалося б, ну що може бути невідомо про Джо Байдена? Адже він у великій політиці більше півстоліття… але стали відомі факти, про які без п'яти хвилин президенту - говорити не зручно
Прихильники Джо Байдена святкують перемогу. Провідні медіа та інформагентства проголосили його новим президентом США. Сам Байден уже розповів, як керуватиме країною
Усе вирішила Пенсильванія, яка принесла Байдену 20 виборників - десятки людей скандували чинному президенту: "Трампа - на звалище" та "Ти скоро втратиш свою роботу"