Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден ухвалив перші кадрові рішення. Главою адміністрації він призначить радника Рона Клейна - той співпрацює з демократом ще з кінця 80-х, очолював команду Байдена, коли він був віце-президентом США.

Нині Байден готується до переїзду в Білий дім, попри небажання Дональда Трампа визнавати поразку. Чинний глава держави оскаржує результати виборів у судах. А на публіці вперше з'явився лише вчора на церемонії вшанування ветеранів.