900 кримінальних справ, пов'язаних з виборами, відкрили у Білорусі з травня, - про це повідомляють правозахисники.

Фігурантами стали учасники протестів проти Олександра Лукашенка, кандидати у президенти та їхні соратники. За участь у мирних демонстраціях загалом затримали 16 тисяч осіб.