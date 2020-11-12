У Білорусі відкрили 900 кримінальних справ проти мітингарів [ Редактировать ]
900 кримінальних справ, пов'язаних з виборами, відкрили у Білорусі з травня, - про це повідомляють правозахисники.
Фігурантами стали учасники протестів проти Олександра Лукашенка, кандидати у президенти та їхні соратники. За участь у мирних демонстраціях загалом затримали 16 тисяч осіб.
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