Директора медзакладу Черкас підозрюють у махінаціях з медобладнанням [ Редактировать ]
СБУ підозрює директора одного із медзакладів Черкас у завданні мільйонних збитків бюджету міста. Йому інкримінують закупівлю діагностичного обладнання за завищеними цінами.
На оборудці нагріли руки на 3 мільйони гривень. Наразі вирішують питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від посади.
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