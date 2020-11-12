Комунальна катастрофа в Харкові. Без опалення - пів міста-мільйонника. Причина - аварії на мережах. Гаряча вода, наче з гейзерів, б'є у кожному районі міста.

Світлана Шекера запитувала комунальників - коли ж завершать ремонтні роботи і батареї у квартирах людей потеплішають?

Цієї ночі в Харкові вже "мінус" 2 градуси. А в квартирі Антропових батареї холодні. Щоб якось зігріти новонародженого сина, Юля кладе в ліжечко пляшку з теплою водою.

Я ее ложу вот так вот, накрываю ребенка, и это на полночи. Нам хватает этой баклажки. Потом опять я ее подогреваю, и опять ему кладу.

Отримати хоч якусь інформацію в комунальників мешканці будинку не можуть.

Олег Доценко, житель Харкова:

Я звонил раз 50 - и в городское ХТС, и в районное ХТС, и в ХТС, которое у нас вот местное, и никакого результата. Трубку или не берут, или берут и говорят: "ну, ожидайте, заявка принята".

А у квартирі Ольги Арсентіївни через холод стіни вже вкрилися пліснявою.

Вот все, вчера вон сушили, потому что по стене течет. Вон уже до самого верха пошла плесень, видите.

Немає опалення і в іншому кінці Харкова, в селищі Жуковського.

У цьому районі розривають то тут, то там, люди ходять через кучугури землі, але опалення так і не дали. А гарячої води не бачили з травня.

Побачивши камеру, збираються люди.

Антоніна, жителька селища Жуковського:

Ребенку сделали операцию - одну, вторую. Мы не можем. Ну, холодрыга! Что нам делать? До каких это пор это все будет?

Тетяна, жителька селища Жуковського:

У меня муж работает на котельной, и он говорит - ничего не выделяют. Они латают все старое. Т.е. труба прорвала, чопик забили, или наложили хомут, все.

По всьому місту в розритих котлованах парує гаряча вода. Подекуди у ямах видно ремонтників. Та який обсяг робіт вони ще мають виконати - чиновники міськради не уточнюють.

Олександр Новак, секретар Харківської міськради:

Всі питання находяться на контролі і займаються уповноважені наші керівники. Тому питання буде вирішено залежно від того, яка там технічна ситуація. - Терміни можете якісь назвати? - Буде все зроблено залежно від того, яка технічна ситуація склалася на тих чи інших аварійних дільницях.

Без опалення повністю чи частково, за нашими підрахунками, будинки в чотирьох районах міста. А синоптики цього тижня обіцяють мороз.