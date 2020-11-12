У Лондоні безпілотний автомобіль почав доставляти ліки в будинки для літніх людей.

Машина працює на електродвигуні й сама орієнтується на місцевості. Коли під'їздить до замовника - відкриває багажник і пропонує забрати потрібний пакунок.

Винахідники автомобіля запевняють: їхня доставка значно дешевша за кур'єрську, а в умовах карантину ще й дозволяє людям менше контактувати між собою.