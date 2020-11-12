Безпілотні авто у Лондоні розвозять ліки літнім людям (відео) [ Редактировать ]
У Лондоні безпілотний автомобіль почав доставляти ліки в будинки для літніх людей.
Машина працює на електродвигуні й сама орієнтується на місцевості. Коли під'їздить до замовника - відкриває багажник і пропонує забрати потрібний пакунок.
Винахідники автомобіля запевняють: їхня доставка значно дешевша за кур'єрську, а в умовах карантину ще й дозволяє людям менше контактувати між собою.
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