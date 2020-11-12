Вистава "на виніс". Таку розвагу пропонує один з театрів чеської столиці. Облаштували віконце, через яке знадвору видно сцену. Через скло пропонують дивитися живий виступ акробатів і танцівників.

Щоправда, одночасно побувати на такій виставі можуть лише четверо людей - такі правила карантину. Квитки безплатні, їх треба було бронювати в Інтернеті, але всі вже розібрали. Працюватимуть так лише два дні.