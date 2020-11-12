У Чехії театр розважає глядачів виставами "на виніс" [ Редактировать ]
Вистава "на виніс". Таку розвагу пропонує один з театрів чеської столиці. Облаштували віконце, через яке знадвору видно сцену. Через скло пропонують дивитися живий виступ акробатів і танцівників.
Щоправда, одночасно побувати на такій виставі можуть лише четверо людей - такі правила карантину. Квитки безплатні, їх треба було бронювати в Інтернеті, але всі вже розібрали. Працюватимуть так лише два дні.
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