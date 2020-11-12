Бризильський художник пропонує клієнтам захисні маски, на яких домальовує прикриту частину обличчя. Охочі замовляють матеріал для виготовлення маски, надсилають свої фото і вже на наступний день отримують замовлення.

Зображення виходить докладним і водночас трохи комічним. Та, за словами художника, такий незвичний дизайн людям подобається. Дехто навіть відчуває себе у ролі черевомовця.

Жорже Роріз, художник: