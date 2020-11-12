Бризильський художник домальовує обличчя клієнтів на захисних масках [ Редактировать ]
Бризильський художник пропонує клієнтам захисні маски, на яких домальовує прикриту частину обличчя. Охочі замовляють матеріал для виготовлення маски, надсилають свої фото і вже на наступний день отримують замовлення.
Зображення виходить докладним і водночас трохи комічним. Та, за словами художника, такий незвичний дизайн людям подобається. Дехто навіть відчуває себе у ролі черевомовця.
Жорже Роріз, художник:
Люди сміються, дуже позитивно реагують. Обставини, що засмучують, раптово приносять радість. Люди самі мене знаходять, замовляють портрети. Піклуватися про себе життєво необхідно. Я і сам ношу таку маску, щоб не втрачати ідентичності.
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