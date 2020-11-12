12 ноября – до начала нового года остается 49 дней. В этот день православные верующие чтят память мученика епископа Егейского Зиновия и мученицы Зиновии.

Именины в этот день празднуют: Зиновий, Артем, Марк, Елена, Стефан, Зиновия, Александр, Макар, Максим.

Традиции и обычаи

Охотники обязательно должны были поймать зайца, которого называли именинником. Такая удача сулила успешный год.

12 ноября охотники и рыбаки отправлялись на промысел. По этому поводу устраивались празднества, после которых их провожали.

В этот день особым почтением пользовались синицы. Для них делали кормушки и кормили. Существовало поверье, что синицы, залетевшие во двор в этот день, принесут в дом счастливое будущее.

Приметы

Неудачу сулил перебежавший через дорогу заяц.

Волки собираются в стаи – к войне, голоду либо эпидемии.

Для удачи надо подкормить птиц.

Большое количество синиц, значит, в ближайшее время похолодает.

К сильным морозам выпавший снег в виде крупы.

Ранним утром поют птицы – будут холода.

Встреча с волком – быть беде.

Девушкам, чтобы быть красивой и любимой, надо отведать мяса зайца.

Запреты:

12 ноября человек, который не сдержал своего слова, будет наказан.

Запрещено находиться в лесу в одиночестве, иначе можно заблудиться.

В этот день надо особенно бережно относиться к природе: по возможности не топтаться по траве, не ломать ветки деревьев и кустов, охотиться в меру и оставлять в живых зверей с детками.

Ранее мы писали, сколько украинцы будут отдыхать в ноябре.