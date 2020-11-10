Уряд витратив майже однакові суми з коронавірусного фонду на доплати медикам і силовикам. Понад 2,5 мільярди гривень встигло освоїти МВС, а медикам виплатили на понад 200 тисяч більше. У цілому, фондом передбачено удвічі більше коштів на доплати - майже 6 мільярдів гривень. Більше про гроші, економіку та пандемію далі в огляді.

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Понад півтора мільйона українців отримали підвищення пенсій у вересні. У "Мінсоцполітики" зростання виплат пенсіонерам пояснили збільшенням мінімальної заробітної плати в країні до 5 тисяч гривень. Відповідно, зросли і виплати пенсіонерам певних категорій. Насамперед це стосується українців віком понад 65 років, які мають 30 років страхового стажу для жінок та 35 - для чоловіків. Вони отримують не менше 2 тисяч гривень. З січня 2021 року ця ж категорія пенсіонерів має отримувати не менше 2400 гривень - через планове зростання мінімальної зарплати до 6 тисяч гривень.

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У Нацбанку застерігають українців від платіжного шахрайства. Лише за останні пів року зловмисники ошукали власників банківських карт та рахунків майже на 87 мільйонів гривень. Найбільше потерпають люди похилого віку - до них шахраям легко втертися в довіру і виманити дані банківської картки або вмовити на переказ коштів. Нерідко жертви "купуються і на повідомлення про виграш у сотні тисяч гривень, для отримання якого потрібно усього лиш купити якісь дрібниці на кількасот гривень. Гроші на товар люди витрачають, а обіцяну суму з багатьма нулями - не отримують. У Нацбанку такі повідомлення просять ігнорувати і у разі сумнівів звертатися до них на гарячу лінію, або ж повідомляти про шахраїв у кіберполіцію.

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В Україні суттєво зріс попит на вживані легковики. У жовтні українці зареєстрували майже 40 тисяч імпортованих автівок, що у півтора рази більше, ніж на той самий період минулого року. Про це повідомили у Асоціації автовиробників України. При цьому, нових транспортних засобів - понад 8 тисяч, а вживаних - уп'ятеро більше. До того ж, українці частіше купують старіші моделі - від 6 до 10 років. Таких автомобілів 40%.