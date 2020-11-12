Пока настоящая вакцина против коронавируса не готова, ключом к предотвращению COVID-19 является максимальное снижение риска им заражения. В этом может помочь простой метод – хороший и здоровый сон, сообщает National Geographic.

Наблюдения за пользой сна для здоровья известны более 2000 лет. Первую публикацию "О сне и бессоннице" написал Аристотель в 350 году до н.э.

Философ своими наблюдениями предположил, что "пищеварение в желудке производит горячие пары, которые приводят ко сну".

Более того, Аристотель заметил, что люди, больные лихорадкой, испытывают нечто подобное, что заставляет их засыпать, а сам сон позволяет быстрее выздороветь.

Надежное оружие против COVID-19

Несмотря на то, что идея паров не оправдалась, десятилетия научных исследований выявили удивительный факт – сон оказывается надежным способом укрепления иммунной системы против простуды, гриппа и респираторных инфекций.

По мнению ученых, сон может быть мощным инструментом в борьбе с пандемией коронавируса. И не только за счет снижения вероятности заражения. Сон может повысить эффективность вакцин против COVID-19, когда они станут доступны.

"Если вы хорошо высыпаетесь, то у вас будут высокие шансы предотвратить и даже победить любую инфекцию", ­– объясняет психонейроиммунолог из Гарвардской медицинской школы в Бостоне Моника Хаак.

Чем чреват плохой сон?

Люди – не единственные животные, которым полезен сон. Жуткие исследования конца 1800-х годов показали, что, когда собаки и крысы полностью лишены сна, животные умирают в течение пары недель от любой даже самой "простой" болезни.

Для людей хроническое недосыпание также имеет долгосрочные последствия, повышая риск диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и депрессии. Некоторые из этих хронических состояний входят в число факторов риска, повышающих восприимчивость к COVID-19.

Уставшие люди также склонны идти на больший риск, говорит военврач Винсент Капальди, начальник отдела поведенческой биологии Научно-исследовательского центра военной психиатрии и нейробиологии Института армии Уолтера Рида в Силвер-Спринг, штат Мэриленд.

Здоровый сон укрепляет иммунную систему / Фото: Pexels

"Вы подвергаете себя повышенному риску совершить ошибку, когда дело касается защиты себя, когда вы недосыпаете", - объясняет Винсент Капальди. Для широкой публики это может проявиться небрежностью или забывчивостью о ношении масок, несоблюдении личной гигиены, что добавит дополнительный удар по иммунной системе.

Потеря сна особенно распространена среди солдат, и Уолтер Рид посвятил целый исследовательский центр пониманию того, как слишком долгое бодрствование влияет на способность мыслить, действовать и вообще влияет на общий боевой дух.

Сколько нужно спать?

Собранные данные показывают, что лишение сна ухудшает способность человека бороться с болезнью после заражения. В ряде исследований выяснилось, что люди, которые спят менее 5-6 часов за ночь, сообщают о более высоких показателях респираторных заболеваний, простуды и сопутствующих их болезней.

Пока вакцина не будет доступна, ключом к предотвращению COVID-19 является максимальное снижение риска заражения путем обычного и здорового 8-часового сна.

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