Ученые создали самую точную 3D-модель коронавируса (видео) [ Редактировать ]
Специалисты из университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии создали самую точную 3D-модель коронавируса. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Для создания модели были собраны все известные данные о структуре вируса SARS-CoV-2. Исследователи собрали изображения поверхности частицы вируса высокого разрешения с помощью сканирующих электронных микроскопов.
"Наша модель показывает полную ультраструктуру вируса в том виде, в каком мы ее знаем на сегодняшний день, а не просто произвольно размещенные неполные белки-шипы на липидной мембране", - отметил студент Нган Нгуен.
На модели показаны белковые шипы и рецепторы на поверхности, а также генетический материал, заключенный внутри вирусной мембраны. Именно вирусный спайковый белок связывается с рецептором ACE2 некоторых клеток человека и заставляет рецептор открыть путь в клетку, позволяя коронавирусу заразить человека.
"Наша 3D-модель демонстрирует современную структуру SARS-CoV-2 на атомистическом уровне и раскрывает детали вируса, которые ранее было невозможно увидеть, например, как мы полагаем, белки нуклеокапсида образуют внутри веревочную структуру", - сказал исследователь Ондржей Стрнад.
Авторы исследования считают, что оно позволит открыть новые многообещающие направления борьбы с распространением COVID-19 в мире.
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