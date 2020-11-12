Карантин выходного дня может спровоцировать волну так называемого аптечного алкоголизма. Такое опасение в эфире NewsOne высказал эксперт Дмитрий Марунич.

"Не спровоцируем ли мы волну аптечного алкоголизма, когда люди вместо того, чтобы пойти за спиртным в нормальное заведение, пойдут в аптеку за боярышником", - заявил Марунич в студии телеканала в ходе экспертного обсуждения последствий введения Кабмином карантина выходного дня

Он также добавил, что недопустимо, чтобы Министерство здравоохранения Украины во главе с Максимом Степановым поощряло торговлю настойкой боярышника и другим аптечным алкоголем, который украинцы привыкли применять в немедицинских целях.

Ранее эту же тему в эфире телеканала NewsOne комментировал политический эксперт Кирилл Молчанов, пишет "Апостроф".

"Карантин выходного дня выгоден министру Степанову, крупным фармацевтическим компаниям и аптечным сетям, зарабатывающим на продаже так называемого аптечного алкоголя - например, знаменитой настойки боярышника", - заявил эксперт.

Он также добавил, что "настойка боярышника продается без специальных разрешений круглосуточно, и ее оборот в аптеках - колоссальный".

"Не хотелось бы, чтобы под этим решением Степанов стимулировал аптечный алкоголизм" - резюмировал Молчанов

Кстати, по мнению политолога Тараса Черновла, озвученном в его личном блоге под названием "О спиртовых настойках в Украине: одиозная персона министра Степанова играет тут очень существенную негативную роль", спрос на настойку боярышника и другой аптечный алкоголь обусловлен не только его дешевизной и круглосуточной доступностью. Он считает, что Министерство здравоохранения Украины целенаправленно переориентирует спрос, в том числе и с помощью карантинных мер.