Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Пару

Если первым делом вы увидели пару, то для вас очень важны отношения. Вы всегда думаете о своей второй половинке, которая занимает важнейшее место в вашей жизни. Во многих смыслах вы крайне привязчивы.

Взрыв

Если вы первым делом заметили взрыв, то вас, наверное, легко напугать. Вы довольно спонтанны, но при этом не любите идти на риск. Вы довольно трусливы.

Женщину

Если сначала вы увидели только женщину, то вы более одиноки, чем готовы признать. Вы жаждете внимания, но не получаете его. Возможно, вам стоит над этим поработать.

А вы знаете, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах? Нет? Тогда ответьте на просто вопрос и тест даст вам ответ на этот вопрос. А если вы проходите этот тест на телефоне, обратите внимание, как вы держите его в руке - это может много рассказать о вашем характере.