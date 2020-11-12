Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп впервые после оглашения результатов президентских выборов появились на публике. Супруги посетили мероприятие, посвященное Дню ветеранов в США.

На своей странице в Twitter Мелания разместила официальные черно-белое фото.

День был дождливый, поэтому Мелания спряталась под зонтом. И держала под руку не своего супруга, а военного. Дональд гордо шел рядом, а от дождя его защищал другой военный.

Фото вызвало настоящий фурор в сети и дало новую подпитку слухам о скором разводе пока еще первой пары США. Пользователи припомнили, что обычно Мелания держит Дональда за руку или просто идет рядом.

Президент США и первая леди приняли участие в возложении венков к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище в Вирджинии. К церемонии присоединился вице-президент Майк Пенс с супругой Карен, секретарь по делам ветеранов Роберт Уилки и дочь Трампа Иванка.

Напомним, что американские СМИ со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщают, что Дональд Трамп и Мелания на грани развода, их брак обречен. Они лишь сохраняют видимость семьи, ожидая официальных результатов президентских выборов.