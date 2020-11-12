Мелания Трамп впервые после выборов показалась на публике под руку с военным (фото) [ Редактировать ]
Источник: Twitter
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп впервые после оглашения результатов президентских выборов появились на публике. Супруги посетили мероприятие, посвященное Дню ветеранов в США.
На своей странице в Twitter Мелания разместила официальные черно-белое фото.
День был дождливый, поэтому Мелания спряталась под зонтом. И держала под руку не своего супруга, а военного. Дональд гордо шел рядом, а от дождя его защищал другой военный.
Фото вызвало настоящий фурор в сети и дало новую подпитку слухам о скором разводе пока еще первой пары США. Пользователи припомнили, что обычно Мелания держит Дональда за руку или просто идет рядом.
Президент США и первая леди приняли участие в возложении венков к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище в Вирджинии. К церемонии присоединился вице-президент Майк Пенс с супругой Карен, секретарь по делам ветеранов Роберт Уилки и дочь Трампа Иванка.
Напомним, что американские СМИ со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщают, что Дональд Трамп и Мелания на грани развода, их брак обречен. Они лишь сохраняют видимость семьи, ожидая официальных результатов президентских выборов.
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