Супруга Дональда Трампа - Мелания Трамп в ближайшее время собирается уйти от него и подать на развод. Об этом стало известно изданию Daily Mail.

По словам источника издания, Мелания буквально "считает минуты до развода".

Как заявила бывшая помощница Мелании Трамп Стефани Волкофф, у Трампа и его жены был чисто "деловой брак", а в Белом доме они даже жили в разных комнатах и Мелания считает минуты, когда ее муж сложит с себя все президентские обязанности и она сможет подать на развод

Стоит отметить, что Мелания и Дональд Трамп в браке уже 15 лет. У них есть общий 14-летний сын Бэррон.

Известно, что экс-первая леди США вела переговоры о некоем соглашении, согласно которого их сыну Бэррону отойдет равная доля состоянии Дональда Трампа.

Также бытует мнение, что Мелания якобы пока не хочет разводиться с мужем, пока он все еще находится в своем офисе. Вероятно, из-за боязни того, что будучи униженным таким образом Дональд Трамп найдет способ наказать свою жену, по крайней мере так рассуждают источники.

Трамп утверждал, что он с супругой никогда не ссорится и живут "душа в душу". Но чаще всего на публике было видно, что отношения между ними далеко не самые теплые.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп проиграл президентские выборы в США, новым президентом страны стал Джо Байден. После чего Трамп объявил себя президентом США.

Напомним, Трамп заявил, что Джо Байден поторопился назвать себя новым лидером США.

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