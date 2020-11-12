Замість кургану - величезний котлован. На Миколаївщині вже п'ятий місяць продовжують руйнувати поховання скіфських царів. Попри 3 кримінальні провадження та розголос у ЗМІ. Цей курган науковці ніколи не досліджували, його залишити недоторканним... для історії. Чому винних досі не знайшли, з'ясовували наші кореспонденти.

Вот камень. Это была кладка, которая укрепляла конструкцию кургана. Работы повредили кладку.

Скіфський царський курган під селом Скобелеве датований 5 століттям до нашої ери. Нині йому завдано непоправної шкоди.

Олександр Смирнов, науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Інституту НАН:

Для України це була унікальна група. Це була єдина група, яка не досліджувалася археологами, не копалася. Саме в таких курганах по всім археологічним показникам було знайдено саме пектораль. Тобто це царська прикраса.

Тиждень тому на місці кургану чорних археологів заскочили на гарячому громадські активісти. Екскаватор та бульдозер - безжально розкопували поховання.

Поруч - табір приватної охорони та декілька дорогих іномарок.

Євген Сватенко, археолог:

Порядка 15 м вглубь было вырыто. По диаметру метров 50. Какие масштабные работы тут были проведены и какой рессурс был затрачен. Порядка месяца наверно тут работали.

Та коли на виклик приїхали поліцейські - більшість зловмисників втекла. Але невдовзі - вони повернулися.

Знову тут працювала техніка. Напевно та сама, яку начебто заарештували. По нашій інформації вона працювала і в той самий день.

В поліції заявили: звернення про незаконні кар'єрні роботи надходили з червня, але з того часу зафіксувати копачів вони так і не змогли. Наразі ведеться слідство. Ані замовників, ані власників техніки що не називають.

Сергій Шайхет, керівник ГУ Нацполіції у Миколаївській області:

В ході розслідування 3 кримінальних проваджень селяни сусідніх сіл жодних показів не дають, не говорять, що вони бачили якусь техніку.

Ще влітку техніку арештували, але місцевий суд невдовзі повернув її власнику. Клопотання про новий арешт вже тиждень чекає на рішення суддів. А от бульдозер та екскаватор поки що на зберіганні в охоронній фірмі, яку і найняли копачі.

На даному етапі де знаходиться техніка, ми не знаємо.

Сільська і районна влада, а також обласне управління культури, які мали б доглядати за похованням, традиційно - нічого сказати не можуть. А от науковці - беруться за голову: державі завдані не просто мільйонні збитки. Історичну та наукову цінність скіфського царського кургану в грошовому еквіваленті вирахувати неможливо. І поки археологічна спільнота розмірковує, як врятувати те, що залишилося - поліція візьме пам'ятку під охорону.