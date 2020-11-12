Кисень на вагу золота. На Львівщині у лікарнях, де приймають хворих з ковідом, бракує кисневих точок. А в окремих районних лікарнях, через брак життєдайного газу, людей відправляють в інші медзаклади. Як виживають хворі і чому кисню не вистачає навіть через 8 місяців від початку пандемії, з'ясовувала Христина Гашенко.

Чотири кисневі точки - п'ять пацієнтів. Через брак місць - хворі навіть у коридорі. Ці фото розмістив у соцмережі В'ячеслав Семененко. У львівську лікарню швидкої допомоги чоловік потрапив із двосторонньою пневмонією, яку спричинив коронавірус.

В'ячеслав Семененко, житель Львова:

Це було 5 ліжок, але 4 крани. В жіночій палаті таке ж було. І доходило до того, щоб ставили роздвоюючі на кращі, щоб ще підключитати людей які приїжджають. Привозили з інших палат. Подихати на годину на дві киснем.

У лікарні, підтверджують медики, кисневих точок справді не вистачає. Усе через збільшення кількості тяжких хворих. Сімдесят відсотків пацієнтів зараз потребують кисневої терапії. Їх рятують за допомогою кисневих концентраторів.

У нас зараз у відділеннів знаходиться 55 кисневих концентраторів, так виглядає кисневий концентратор, тут також є апарат який зволожує і пацієнт дихає. Має масочку.

А це життєво необхідні кисневі балони в Жовківській центральній райлікарні. Раніше медзакладу вистачало десять таких балонів на місяць. Тепер щодня сюди привозять - майже п'ятдесят.

Балони, міняють робочі відносно на ходу, буквально кожну годину йде заміна.

Зараз у лікарні зайняті всі кисневі точки. Тому деяких тяжких пацієнтів відправляють до інших медзакладів.

Володимир Боровик, заступник директора Жовківськї центральної лікарні:

Вчора вночі пацієнтку привезла швидка, ми не мали просто де її покласти, у неї була низька сатурація, 30%. Ну просто реально пацієнта не знімеш з того ліжка, ясно. І знайшли місце в Кам'янко-Бузькій, відправили.

Щоб рятувати хворих з COVID-19, у медзакладах Львова та області збільшують кількість кисневих точок. Найбільше таких пацієнтів зможуть прийняти в лікарні швидкої допомоги.

Леся Кобецька, директор з лікувальної роботи Лікарні швидкої допомоги Львова:

Зараз ідуть в цьому приміщені медичного коледжу підготовчі роботи для того, щоб встановити 350 точок централізованого кисню.

На початку пандемії усі лікарні Львівщини були обладнані кисневими точками та концентраторами на тридцять сім відсотків. За вісім місяців цю кількість вдалося збільшити вдвічі. Однак і цього недостатньо, - запевняють медики.

Орест Чемерис, директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної адміністрації:

На сьогодні є близько 60 % забезпечення киснем, відповідно проводяться активні роботи. Ми маємо досягнути показника не менше 80 % забезпечення киснем.

Кількість кисневих точок обласні посадовці обіцяють збільшити до початку грудня. Та чи вистачить самого кисню хворим - невідомо.