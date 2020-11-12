Фінансування медицини і контроль за витраченими коштами із COVID-фонду - головне завдання влади.

Так вважають в опозиції. Адже тоді як влада пускає гроші на дороги, в лікарнях катастрофічно бракує обладнання для лікування хворих на коронавірус. Дефіцит ліжок, апаратів ШВЛ та кисню.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":