Влада зобов'язана підтримати медицину у період пандемії - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Фінансування медицини і контроль за витраченими коштами із COVID-фонду - головне завдання влади.
Так вважають в опозиції. Адже тоді як влада пускає гроші на дороги, в лікарнях катастрофічно бракує обладнання для лікування хворих на коронавірус. Дефіцит ліжок, апаратів ШВЛ та кисню.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Нас ждут трудные времена, может быть тяжелая ситуация с этой эпидемией, у нас понимают врачи всю опасность и тяжесть которая будет. Конечно сегодняшняя власть должна сделать все, для того чтоб оказать помощь врачам, больным, поработать. Я считаю, что я немедленно займусь этой проблемой вместе с руководством МОЗ и считаю что мы эту проблему должны решить на благо людей нашей страны.
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