А про те, як уряди в Європі підтримують малий бізнес під час локдауну. Які преференції та компенсації їм дають - ми розкажемо далі у випуску.

А поки про те, на якому коронавірусному тлі відбувається і запровадження локдауну вихідного дня, і протести мерів. За останню добу Україна побила одразу два ковідні рекорди.

Захворіли понад 11 тисяч людей. Одужали більш як шість тисяч. Померли майже дві сотні. У лідерах антистатистики - столиця, Запорізька, Одеська, Київська та Полтавська області. Регіонів, де не зафіксовано інфікувань, - немає.