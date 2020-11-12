COVID-19 в Україні побила два антирекорди [ Редактировать ]
А про те, як уряди в Європі підтримують малий бізнес під час локдауну. Які преференції та компенсації їм дають - ми розкажемо далі у випуску.
А поки про те, на якому коронавірусному тлі відбувається і запровадження локдауну вихідного дня, і протести мерів. За останню добу Україна побила одразу два ковідні рекорди.
Захворіли понад 11 тисяч людей. Одужали більш як шість тисяч. Померли майже дві сотні. У лідерах антистатистики - столиця, Запорізька, Одеська, Київська та Полтавська області. Регіонів, де не зафіксовано інфікувань, - немає.
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