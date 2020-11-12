Убивство восьми немовлят та замах на життя ще дев'яти. Британські правоохоронці заарештували медсестру за підозрою у злочинах, які вона скоїла в лікарні. З подробицями цієї моторошної історії - наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Ось ця молода усміхнена жінка - головна підозрювана в серійних убивствах немовлят. Вона позбавила життя п'ятьох хлопчиків і трьох дівчаток, яким було по кілька днів від народження. Люсі Летбі працювала медсестрою в лікарні герцогині Честерської. Займалася доглядом за недоношеними малюками.

Це історія п'ятирічної давнини. Адміністрація госпіталю помітила несподівано високий рівень смертності серед новонароджених. Якщо у 2013 було всього два смертельних випадки, то у 2015 - вже вісім.

У більшості випадків причину смерті немовлят встановити не могли. У дітей просто відмовляли легені та серце. І медики не розуміли, чому малюків було абсолютно неможливо реанімувати. А через деякий час у покійних виступали дивні плями на руках і ногах. Утім, навіть зараз, за три роки після початку розслідування, немає інформації, у який спосіб цих дітей відправляли на той світ.

Пол Г'юс, детектив-інспектор кримінальної поліції Чеширу:

Я не можу розкрити жодних деталей цієї справи. Оскільки в ній задіяні 32 постраждалі сім'ї, розслідування надзвичайно складне. Але я хочу запевнити громадськість, що ми робимо все можливе, щоб покарати винних.

Розслідування привело поліцію до медсестри Люсі Летбі. Уперше її заарештували 2 роки тому за підозрою у вбивстві вісьмох малюків та замаху на життя ще шістьох. За час слідства кількість дітей, які постраждали від рук жінки, зросла до 17. Наразі нічого не відомо про мотиви підозрюваної. Її друзі та знайомі кажуть, що Летбі обожнювала свою роботу, була доброю та чуйною людиною. Відомо, що всі ці роки медсестра співпрацювала зі слідством. А сьогодні врешті ця справа дійшла до суду.