Парламент Вірменії не зміг відправити у відставку прем'єра Пашиняна. Для цього не вистачило кворуму. На позачергове засідання прийшли депутати тільки від однієї партії "Процвітаюча Вірменія".

У країні тривають протести. Угоду між Єреваном і Баку щодо Нагірного Карабаху люди вважають капітуляцією.

У центрі Єревана сталися сутички з поліцією. Силовики затримали понад сто людей, зокрема 10 лідерів опозиції. Їм інкримінують організацію протестів із метою захоплення влади.

Борис, житель Єревана:

Мы пришли сюда, требуем отставки премьер-министра Никол Пашиняна, он первый предатель своего народа, своего государства.

Єва, жителька Єревана: