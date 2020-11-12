У центрі Єревана сталися сутички з поліцією [ Редактировать ]
Парламент Вірменії не зміг відправити у відставку прем'єра Пашиняна. Для цього не вистачило кворуму. На позачергове засідання прийшли депутати тільки від однієї партії "Процвітаюча Вірменія".
У країні тривають протести. Угоду між Єреваном і Баку щодо Нагірного Карабаху люди вважають капітуляцією.
У центрі Єревана сталися сутички з поліцією. Силовики затримали понад сто людей, зокрема 10 лідерів опозиції. Їм інкримінують організацію протестів із метою захоплення влади.
Борис, житель Єревана:
Мы пришли сюда, требуем отставки премьер-министра Никол Пашиняна, он первый предатель своего народа, своего государства.
Єва, жителька Єревана:
Два с половиной года назад мы голосовали за теперешнего нашего премьер-министра, потому что он нам обещал золотые горы, вроде казался порядочным, приличным человеком. В результате мы что получили - мы, живущие здесь в Армении, ничего не получили, вдобавок мы потеряли Арцах.
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