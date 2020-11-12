Виборчий скандал: чому одесити пікетували управління СБУ [ Редактировать ]
В Одесі триває скандал навколо виборів міського голови: голосування, нагадаю, відбудеться в неділю. Сьогодні - одесити пікетували управління СБУ. Чого вимагали і як це пов'язано з виборами? Дивіться далі.
Мітинг біля одеського управління СБУ. Напередодні правоохоронці провели обшуки у Дмитра Голубова. В СБУ заявили: нібито знайшли у нього підроблені виборчі бюлетені. Політик стверджує: папірці йому підкинули самі ж слідчі під час обшуків. До речі, ці ксерокопії - навіть без печаток та не рожевого кольору, офіційно затвердженого ТВК.
Дмитро Голубов, народний депутат України VIII скликання:
Сегодня власть показала, что они не остановятся не перед чем. Честно говоря, мне стыдно за нашу спецслужбу, что они не удосужились даже сделать какую-то нормальную подделку: все делали быстро, не получили санкцию суда - это просто смешно.
Вчорашні обшуки свідчать про те, що СБУ стало суб'єктом виборчого процесу в Одесі - так заявив нардеп Микола Скорик. Разом із колегами сьогодні він прийшов до начальника управління, а ще приніс документи для розслідувань можливих порушень.
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Мы подготовили материалы, касающиеся тех нарушений, которые делаются стороной нынешнего городского головы в части черного пиара, вот хочется верить, что одесское областное управление СБУ, если так они активно расследовали вчера какой-то сигнал, как они говорят, который им поступил. Если точно так же будут расследоваться наши сегодняшние заявления, я буду этому очень рад.
До керівництва СБУ на мітингу звернувся й Євген Червоненко. Мовляв, ситуація в Одесі - знакова.
Євген Червоненко, народний депутат України IV скликання:
Здесь будет лакмусовая бумажка, куда Украина идёт дальше: начнутся девяностые в худшем варианте или мы всё-таки станем демократической европейской страной!
Керівництво управління СБУ зрештою запросило депутатів до діалогу. Ті кажуть: розмова вийшла конструктивною. Співробітникам служби передали документи для розслідувань, а ті пообіцяли об'єктивно розібратися у вчорашньому інциденті.
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