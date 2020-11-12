У Каліфорнії сніжить, у Флориді - штормить. Америку діймає негода. Поки жителі сонячного штату відкопують автівки зі снігових заметів, східне узбережжя - під ударом урагану Ета, який уже накоїв лиха в Центральні Америці. Подробиці - в Ірини Іванової.

Ще нещодавно весь світ стежив за пекельними пожежами в цьому штаті. Тисячі випалених гектарів лісу, згарища на місці будинків, людські жертви. Це був рекордний сезон лісових пожеж у Каліфорнії. Але сьогодні цей штат не впізнати. Справжня зимова казка - дочасно - прийшла на південно-західне узбережжя Сполучених Штатів.

Джессі Сандоваль, водій:

Я повернувся додому з Палм-Спрінг, де в нас було сімейне свято, і сніг буквально заскочив мене зненацька. Трохи зарано, хіба ні?

Понад сорок сантиметрів снігу випало на гірсько-лижному курорті С'єрра-ат-Тахо. Синоптики прогнозують, що температура в регіоні триматиметься нижче середньої. Засніжило також у Неваді. Для цієї пори там випала рекордна кількість снігу - 13 сантиметрів. Місцеві таке бачили тільки двічі за всю історію. А ще погода завчасно підготувала до зими жителів північних штатів - Вісконсину, Міннесоти та Монтани, що на кордоні з Канадою. Сніжить і в самій Канаді.

Ще одне казкове видовище з потенційно катастрофічними наслідками спостерігали жителі Флориди. У місті Денідін, що на сході штату, небо під час заходу сонця залило пурпуровою барвою. Усе через загрозливе наближення шторму Ета. Раніше цей циклон накоїв лиха на Кубі, в Центральній Америці та в Мексиці. Там досі долають наслідки масштабних підтоплень, десятки людей загинули, тисячі - втратили домівки.

Розаліна Картагеназ, постраждала:

Нам пощастило врятуватися тільки тому, що ми почали тікати, щойно побачили стрімкий потік води, який сунув на нас. Якби не наша реакція, то я б вам цього зараз не розповідала.

У південних районах Флориди вже дощить, на узбережжі високі хвилі. Пориви вітру сягають 110 кілометрів на годину. І хоча дорогою з Центральної Америки ураган ослабнув до категорії тропічного шторму, американці готуються до найгіршого - в 13 округах штату оголосили режим надзвичайного стану.