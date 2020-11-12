Як підтримують бізнес в Україні та інших країнах Європи

Без підтримки держави хвилю карантину вихідного дня переживуть не всі підприємці. Утім, очільник уряду Денис Шмигаль уже заявив, що держава готова підставити плече малому та середньому бізнесу.

Отже, яку програму пропонують і як підтримують бізнес в інших країнах Європи - Ірина Розова та Тетяна Логунова розкажуть.

Український бізнес на "роздоріжжі". Комусь доведеться закрити власну справу, іншим - боротися в прямому сенсі цього слова. Бо отримати дотації від держави, тим паче на кінець бюджетного року - навряд чи вдасться.

Цей бар у центрі столиці ледь пережив весняний локдаун. Тому карантин вихідного дня може стати контрольним пострілом. Бо саме вікенд - основні дні заробітку для ресторанів.

Митя Ятім, співвласник бару:

Нам придется просто не работать, и я не знаю как ребятам, которые у нас работают, студентам, они в основном снимают жилье в Киеве, что им дальше делать - непонятно.

Тож уже зрозуміло - попереду скрутні часи. Хоча в уряді вважають: локдаун по вихідних - це м'який варіант карантину. Якщо порівнювати із обмеженнями в Європі.

Тетяна Острікова, експертка з економічних питань:

Коли наша влада копіює якісь обмеження з іноземних країн, то було б дуже бажано, щоб вона також копіювала там і заходи підтримки. Якщо ти вже нас закриваєш, то по-перше тоді компенсуй нам втрачену виручку, яка втрачена, через рішення органу влади, а по-друге покажи нам як ти цей час використаєш аби зменшити кількість хворих кількість смертей.

Утім, українська влада все ж таки пообіцяла бізнесу "підставити плече":

Митя Ятім, співвласник бару:

Какая помощь - непонятно. И где об этом почитать тоже ничего не ясно.

Про це ми розповімо згодом. А спершу про те, як підприємців підтримують у Європі.

Німецькі ресторани й кафе не приймають гостей не тільки у вихідні, а й серед тижня. Гастрономічні заклади країни, а ще спортзали, салони краси, солярії та кінотеатри закриті на карантин. Попередньо, на місяць. Тобто до кінця листопада.

Прес-конференцію Ангели Меркель, на якій вона оголошувала про закриття низки закладів, ресторатор Тобіас Еппінг дивився у прямому ефірі. Заява канцлерки його, м'яко кажучи, обурила.

Не може бути! Цього не може бути! Уряд заганяє людей по домівках, вони будуть влаштовувати вечірки й розносити вірус!

Рішення уряду Тобіас Еппінг вважає несправедливим і нелогічним.

Тобіас Еппінг, власник кафе:

Якщо люди зберуться не в кафе, а в когось на кухні, ризик зараження буде набагато вищим. І ще цікаво, як нас тепер підтримає держава.

Гроші від уряду Тобіас Еппінг і власники інших закритих закладів уже отримують. Через тиждень після оголошення локдауну. Підприємствам, де працюють до п'ятдесяти співробітників, держава вирішила компенсувати 75 відсотків від їхнього місячного обігу.

Тобіас Еппінг, власник кафе:

Скажу так: я повністю покладався на державу. І я знімаю капелюха, вона мене не розчарувала.

Пережити локдаун підприємцям допомагають і у Франції. Закладам, закритим на карантин, уряд виплачує до 10 тисяч євро щомісяця. А ще держава покриває частину орендної плати й надає компенсації співробітникам, які втратили роботу.

Ален Грізе, міністр з питань малого й середнього бізнесу при Мінекономіки Франції:

Ми будемо підтримувати підприємців і надалі. Допоки ситуація з поширенням коронавірусу змушує нас ухвалювати складні рішення.

Складні рішення ухвалюють і у Британії. Закладам пообіцяли гранти - до трьох тисяч фунтів. А всім найманим працівникам, які залишилися без роботи, уряд виплачуватиме 80% зарплати.

Програми ж підтримки бізнесу, запропоновані українською владою, допомагають підприємцям поки що лише накопичувати борги. Адже стосуються вони переважно кредитів.

Тетяна Острікова, експертка з економічних питань:

Більший фокус уваги владі би потрібно було не на обмеження, не лякати бізнес і підприємців, а відповідно і найманих працівників, які на них працюють і отримують зарплату, а більший фокус уваги їм треба було б сфокусувати на те, що вони роблять для того, щоби збільшити кількість ліжок в лікарнях, забезпечити киснем, забезпечити краще медикаментами і лікарів засобами захисту.

До речі, є в українській програмі підтримки бізнесу й пункт про компенсацію частини зарплати робітникам. Але поки що лише на папері.