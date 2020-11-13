С 8 ноября, в Германии изменили правила въезда в страну. Отныне у прибывших в страну есть выбор, как поступить. Тем не менее правила будут жесткими. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".

Те, кто прилетел должны сидеть на самоизоляции 2 недели. В случае, если ы прошли тест на коронавирус после прилета и он оказался негативным - самоизоляция должна продлиться 5 дней. Следить за вами будут через специальное приложение, схожее с украинской "Дієй". Контроль будет жестким, а штрафы высокими.

Отметим, что сейчас в Германии достаточно много украинцев, очень часто люди летят туда на лечение. Поэтому, самолеты забиты, а так как рейсов стало меньше, билеты разлетаются с невиданной скоростью.

Уже прогнозируют учащение ситуаций, когда человек полетит в Германию на несколько дней ограниченным бюджетом, а вынужден будет провести дополнительно 2 недели самоизоляции в отеле.

Отметим, что перед полетом украинцев никто не предупреждает о новых правилах, о них пассажиры узнают уже по прилету в страну.

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