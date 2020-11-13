Ученые утверждают, что кофе на голодный желудок может быть очень опасной привычкой. Новое исследование специалистов из Университета Бата в Великобритании показывает, что кофе натощак может сильно нарушить контроль над уровнем сахара в крови, передает newsyou.info.

В ходе исследования ученые изучали влияние нарушений сна и утреннего кофе на разные метаболические маркеры. Результаты показали, что одна бессонная ночь или ночь с некрепким сном не очень пагубно влияет на метаболизм, а вот кофе, которым человек пытается взбодриться после тяжелой ночи - влияет на уровень глюкозы в крови.

Ученые провели опыт с добровольцами и предложили им пройти три эксперимента:

Спать нормально всю ночь, а утром после пробуждения - выпить сладкий напиток.

Спать с нарушениями (добровольцев будили каждый час), утром - выпить сладкий напиток.

Спать с нарушениями, но после пробуждения им давали выпить крепкий кофе, а через 30 минут - сладкий напиток.

У всех респондентов брали анализы крови, чтобы проверить уровень глюкозы после сладких напитков, которые по калорийности были на уровне типичного завтрака. Выяснилось, что одна ночь с неспокойным сном не повлияла на уровень глюкозы и уровень инсулина. А вот те, кто выпил чашку черного кофе перед завтраком - имели повышенный уровень глюкозы, в некоторых случаях - на 50%.

По словам ученых, можно сделать вывод о том, что регулярное употребление крепкого кофе сразу после пробуждения значительно повышает риск развития диабета второго типа.

Наш контроль уровня сахара в крови нарушается, когда после бессонной ночи мы в первую очередь пьем кофе. Это можно изменить просто - съесть завтрак перед употреблением кофе.

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