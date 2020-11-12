При отсутствии противопоказаний есть скумбрию нужно, поскольку, будучи простым и доступным продуктом, она обеспечивает организм белком, жирами омега-3 и другими питательными веществами, крайне важными для здорового функционирования его систем, передает newsyou.info.

Простая скромная скумбрия обладает удивительно мощным потенциалом пользы для сердечно-сосудистой системы, мозга, помогает худеть, защищает от развития рака. Вот несколько веских причин того, почему нужно есть эту рыбу, пусть даже в консервированном виде.

Снижает кровяное давление. Способность скумбрии снижать высокое давление объясняется содержащимся в ней полиненасыщенным жирным кислотам. (ПНЖК). Исследование, опубликованное журналом Atherosclerosis, показало: у мужчин с легкой гипертонией, которым давали три банки скумбрии в неделю на протяжении восьми месяцев, впоследствии наблюдалось значительное снижение уровня артериального давления.

Делает кости крепче. После 50 лет стоит начать регулярно есть скумбрию – это богатый источник витамина D, снижающего риск перелома бедра. Было показано, что употребление рыбы по крайней мере один раз в неделю снижает риск такого перелома бедра на 33%. Вдобавок скумбрия также является хорошим источником кальция, важного минерала, помогающего укрепить кости.

Уменьшает симптомы депрессии. Исследования показали, что потребление жиров омега-3 из рыбы сокращает проявление депрессивных состояний. Также это является профилактикой развития нейродегенеративных расстройств, болезни Альцгеймер

Снижает риск диабета. Удивительно, но факт. Согласно исследованиям на животных, употребление скумбрии может улучшать показатели уровня глюкозы в сыворотке крови, а также холестерина и триглицеридов.

Может помочь в потере веса. Кислоты омега-3, которыми полна рыба, стимулируют процессы окисления липидов, способствуют длительному чувство сытости – это важно при похудении.

Снижает риск рака груди. Слишком редкое потребление рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, коррелирует с более высоким риском рака груди. Простой продукт обеспечивает профилактику данного заболевания.

Ранее ученые назвали продукт для долголетия.