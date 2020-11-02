На улице Пулюя в Ивано-Франковске неизвестный мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В результате инцидента пострадали двое мужчин. У одного из раненых был травматический пистолет и он сделал несколько выстрелов в нападавшего.

Патрульные полицейские задержали всех участников инцидента на месте. Трое человек с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

Отмечается, что на месте стрельбы работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Фото: Нацполиция

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