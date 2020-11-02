Перестрелка в Ивано-Франковске: стрелок получил пулю от раненного [ Редактировать ]
На улице Пулюя в Ивано-Франковске неизвестный мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В результате инцидента пострадали двое мужчин. У одного из раненых был травматический пистолет и он сделал несколько выстрелов в нападавшего.
Патрульные полицейские задержали всех участников инцидента на месте. Трое человек с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.
Отмечается, что на месте стрельбы работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства инцидента.
Фото: Нацполиция
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