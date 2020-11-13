Водитель такси, которое въехало в остановку общественного транспорта в Киеве, был трезв. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Хюндай Соната" столкнулся с припаркованным автомобилем "Хюндай Элантра", выехал на автобусную остановку и врезался в киоск. В результате 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя киевлянка скончалась в карете скорой помощи. Еще два человека госпитализированы.

"Прибор Драгер показал, что водитель, 1997 года рождения, не состоял в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено дело по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю такси грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Ранее в МВД рассказали все подробности кровавого ДТП.