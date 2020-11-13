У Нідерландах продовжаться судові слухання у справі MH17 [ Редактировать ]
Сьогодні у Нідерландах продовжаться судові слухання у справі MH17 - слово матимуть прокурори. Напередодні вони, зокрема, наголосили на необхідности збереження анонімности свідків з міркувань безпеки. Розкрити їхні імена просив захист спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова.
Нагадаю, пасажирський Боїнг малайзійських авіаліній був збитий у небі над Донбасом у липні 14-го року. Загинули всі 298 людей на борту. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак збили комплексом "Бук", який належить 53 бригаді російських збройних сил, дислокованій у Курську.
Нині серед підозрюваних у справі - офіцер еФСБ Ігор Гіркін, російський генерал Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов та громадянин України Леонід Харченко.
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