У Харкові знешкодили чоловіка з гранатою [ Редактировать ]
У Харкові завдяки оперативним діям правоохоронців вдалося уникнути трагедії. Близько 9 ранку співробітники карного розшуку Основ'янського відділу поліції прийшли до будинку жителя району - щоб провести санкціонований обшук. Чоловік нібито вирощував маріхуану.
Господар вийшов до поліцейських із гранатою, та від'єднавши чеку, погрожував її підірвати. На місце виїхала опергрупа та вибухотехніки. Врешті командирові харківського "КОРДу" вдалося відібрати у зловмисника гранату, його затримано. Постраждалих немає.
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