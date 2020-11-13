Украинский "План совместных действий" по урегулированию на Донбассе может стать предпосылкой для встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча возможна в рамках нормандского формата.

Об этом в интервью одному из телеканалов заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

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"Я сказал, что это ("План совместных действий", - ред.), является, среди прочего, предпосылкой. А сам план имеет более широкую задачу - обеспечение достижения мира на Донбассе. Это глобальная задача для нас", - отметил Кравчук.

По его словам, для решения этой задачи необходима встреча "нормандской четверки" в Берлине. Он также отметил, что на видеоконференции политических советников 13 ноября станет понятно, пройдет ли саммит в этом году.

Ранее сообщалось, что украинский план по Донбассу взят в ТКГ за основу.