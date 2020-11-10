Во вторник, 10 ноября, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) взяла за основу украинский план действий по Донбассу. Об этом украинская делегация в Трехсторонней контактной группе написала в Facebook.

Однако, при этом отмечается, что рано говорить о результатах.

Еще рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский "План" взят за основу.

Сообщается, что сегодня на заседании политической подгруппы обсудили украинский "План действий". При этом российская сторона заявила, что якобы украинская делегация обещала одобрение этого плана в Верховной Раде. Переговоры вернулись в конструктивное русло после того, как делегация заявила, что может давать только рекомендации.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит 100 млн долларов для Донбасса. Также мы писали о том, что на Донбассе возобновляют работу все пункты пропуска.

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