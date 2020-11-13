Во Львове водитель сбил детей и скрылся с места ДТП/фото: prm

Во Львове, водитель "Таврии" на пешеходном переходе сбил двух школьников и скрылся. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области

На кадрах видеонаблюдения видно, что дети переходили дорогу по всем правилам. Они начали движение на зеленый сигнал светофора и шли на "зебре". Машины притормаживали и пропускали школьников. Но неожиданно из-за поворота вылетел автомобиль на полной скорости и он просто пролетел перекресток, не притормаживая.

Как предварительно установили правоохранители, водитель, управляя автомобилем ЗАЗ "Таврия", совершил наезд на 11-летнего мальчика, жителя Львова, который вместе со своей 17-летней сестрой переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, после чего скрылся с места происшествия.

В результате наезда мальчик получил телесные повреждения, в частности перелом ключицы, и был доставлен в больницу

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность.

Напомним, ранее в смертельном ДТП под Хмельницким пострадали дети.

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