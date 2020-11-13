В четверг, 12 ноября, вечером в Хмельницкой области в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погибли два человека, еще четыре получили травмы.

Авария произошла на автодороге "Житомир - Черновцы" возле с. Скаржинцы Ярмолинецкого района, сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

На трассе столкнулись два автомобиля "Шкода Октавия" под управлением жителей Хмельницкого 32 и 42 лет.

В результате ДТП 42-летний водитель одного из автомобилей и 32-летний пассажир с другого авто погибли на месте происшествия.

Еще один водитель, а также 36-летняя женщина и двое 6-летних детей из другой машины с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Хмельницкую областную клиническую больницу.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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