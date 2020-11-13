Отставка в пиковый период эпидемии COVID-19 министра здравоохранения Максима Степанова, которую лоббируют некоторые политические силы, может привести к фатальным последствиям как для медицинской системы в целом, так и для граждан страны в частности. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Кирилл Сазонов.



"Учитывая, что ситуация с коронавирусом сейчас фактически на пике и каждый день у нас фиксируют антирекорды, отставка Степанова может окончательно дестабилизировать работу медсистемы и привести к плачевным последствиям. Здесь речь уже не про экономику и деньги, а про человеческие жизни," - написал Сазонов.



Политический эксперт отметил, что драйверами дестабилизации в здравоохранении являются не только сторонние политические игроки, но и некоторые сотрудники МОЗ, саботирующие решения министра.



"При этом качают ситуацию не только внешние политические силы, но в МОЗе. Об этом открыто уже говорят сами врачи, которые знают Минздрав изнутри. Недавно всем известная врач-инфекционист Ольга Голубовская заявляла, что работа министра саботируется некоторыми его подчиненными. Этих людей вообще не смущает, что в нынешней ситуации саботаж решений руководителя Минздрава может быть убийственной для нашей медсистемы", - заявил эксперт.



Кирилл Сазонов предполагает, что главной целью политических конкурентов и внутренних саботажников Максима Степан является вовсе не стремление улучшить ситуацию с преодолением эпидемии коронавируса в стране, а карьерные амбиции.



"По всей видимости, кому-то настолько хочется занять министерское кресло, что абсолютно безразлично, как это отразится на здравоохранении в целом, и, как следствие, на каждом из нас", - пишет он.



При этом Кирилл Сазонов отметил, что в среде врачей-практиков действующий министр здравоохранения имеет поддержку. Например, недавно в защиту Максима Степанова выступили врач-инфекционист, доктор медицинских наук, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская, и врач-кардиохирург, профессор, директор Института сердца Борис Тодуров.



"При этом сами врачи поддерживают министра Степанова. Та же Голубовская выступает в его пользу. Вчера к ней подключился и директор Института сердца Борис Тодуров, который у себя в Facebook написал, что медики призывали руководство страны не допустить увольнения Степанова", - рассказывает Кирилл Сазонов.



В заключение политический эксперт подчеркнул, что политическая борьба за кресло руководителя МОЗ в период стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации и возможный период безвластия в министерстве здравоохранения могут лишь ухудшить ситуацию с преодолением эпидемии COVID-19 в Украине.



"Как дальше будет развиваться ситуация и сможет ли Степанов удержать должность - пока не понятно. Одно ясно точно - политические игрища в МОЗе в пик эпидемии не приведут ни к чему хорошему", - резюмировал Кирилл Сазонов.