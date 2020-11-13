Юрий Бойко одесситам: "Важно прийти на участки 15 ноября и выбрать Одессе справедливую и честную власть" [ Редактировать ]
Будущее Одессы зависит от голоса каждого жителя города. Поэтому очень важно не оставаться в стороне, прийти на участки и проголосовать. С таким призывом обратился к одесситам Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко .
"Николай Скорик и его команда – это те люди, которые готовы работать на благо Одессы. Вместе мы сможем вернуть Одессе справедливость, для этого нужно прийти на избирательные участки и проголосовать - за Одессу, в которой нет коррупции и воров во власти", - отметил Юрий Бойко.
Сопредседатель партии подчеркнул, что Николай Скорик ставит перед собой именно такую цель: добиться для города и его жителей комфортной жизни и справедливости.
"Очень важно, выбирая местную власть, исходить из таких критериев, как честность и порядочность, ответственность и профессионализм. Николай Скорик как нельзя лучше отвечает всем этим критериям", - резюмировал Юрий Бойко.
Напомним, 15 ноября состоится второй тур выборов мэра Одессы.
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