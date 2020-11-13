Будущее Одессы зависит от голоса каждого жителя города. Поэтому очень важно не оставаться в стороне, прийти на участки и проголосовать. С таким призывом обратился к одесситам Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко .

"Николай Скорик и его команда – это те люди, которые готовы работать на благо Одессы. Вместе мы сможем вернуть Одессе справедливость, для этого нужно прийти на избирательные участки и проголосовать - за Одессу, в которой нет коррупции и воров во власти", - отметил Юрий Бойко.

Сопредседатель партии подчеркнул, что Николай Скорик ставит перед собой именно такую цель: добиться для города и его жителей комфортной жизни и справедливости.

"Очень важно, выбирая местную власть, исходить из таких критериев, как честность и порядочность, ответственность и профессионализм. Николай Скорик как нельзя лучше отвечает всем этим критериям", - резюмировал Юрий Бойко.

Напомним, 15 ноября состоится второй тур выборов мэра Одессы.