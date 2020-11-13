Україна готується до виборів мерів: у кого найкращі шанси на перемогу? [ Редактировать ]
Україна готується до других турів виборів мерів цієї та наступної неділі. У більшості міст ситуація непрогнозована. Рейтинги показують, що легкої перемоги в кандидатів не буде. Ось давайте поглянемо на ситуацію у двох містах сходу країни.
Якби другий тур виборів мера відбувся сьогодні? Таке питання соціологи поставили жителям кількох міст.
У Кривому Розі більшість, 62 відсотки, готові підтримати чинного мера - Юрія Вілкула. В його конкурента Дмитра Шевчика від "Слуги народу" майже 33 проценти.
А от у Слов'янську, на Донеччині, навпаки, чинний мер, згідно з опитуваннями, у другому турі програє.
Павло Придворов, кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", випереджає очільника міста Вадима Ляха. У Придворова майже 45% (44,7%) голосів, у Ляха дещо більше 35 (35,3%).
Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група":
В то же время хочу отметить, что значительное число опрошенных, а именно 16,8%, не определились с выбором - оно вносит определенную интригу в предстоящие выборы и говорить об окончательном итоге еще рано.
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