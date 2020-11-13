Хороші вакцинні новини з Заходу. Схоже, там отримали препарат, який може бути ефективним у 90 відсотках випадків. Уже готуються й до масового виробництва.

Але може бути проблема. Для зберігання цієї вакцини від "Пфайзер" потрібні дуже низькі температури - мінус 70 градусів за Цельсієм. Тому розробник уже представив і спеціальний контейнер - із сухим льодом та GPS-трекером, розрахований на зберігання п'ять тисяч доз протягом десяти днів. Чи отримають саме цей препарат українці?

Питання поки що відкрите. У черзі за цією вакциною вже - Євросоюз на двісті мільйонів доз, а ще США, Канада, Британія та Японія. Хоча наша держава й відстежує всі розробки вакцин від Ковіду, підписаних контрактів на постачання - поки що немає.

Що ж будемо робити? Найбільш надійний варіант - отримати вакцину в рамках глобального механізму розподілу таких препаратів. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко анонсував 8 мільйонів доз, коли буде підтверджений науковцями препарат. Про все інше - потрібно домовлятись.