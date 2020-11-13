Вопрос Крыма и Донбасса будут среди приоритетов ОБСЕ под председательством Швеции. Швеция будет председательствовать в организации в 2021 году. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Приоритеты организации обсуждались министрами иностранных дел Украины и Швеции во время сегодняшней виртуальной встречи. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил за обеспечение надлежащего мониторинга ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Мы высоко ценим готовность Швеции включить вопрос российской агрессии на Донбассе и временной оккупации Крыма к приоритетам председательства Швеции.

Кроме того, Кулеба пригласил свою шведскую коллегу Анн Линде, которая будет возглавлять ОБСЕ в 2021 году, посетить Украину.

У нас есть хорошая традиция, когда новый действующий председатель ОБСЕ осуществляет первый зарубежный визит именно в Украину. В ее продолжение, буду рад приветствовать Анн Линде в Киеве в начале следующего года.

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