Що ж будемо робити? Найбільш надійний варіант - отримати вакцину в рамках глобального механізму розподілу таких препаратів. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко анонсував 8 мільйонів доз, коли буде підтверджений науковцями препарат. Про все інше - потрібно домовлятись.

Але ж згадайте - були новини про розробку й української вакцини! Навіть державні гроші для цього передбачили. Тож чи отримаємо вітчизняну розробку? Всі подробиці з'ясовував Олексій Пшемиський.

Столичний район Виноградар. Сірі стіни. Гастроном і боксерський зал під боком. Під'їжджаючи, бачимо людей у халатах - думаємо, науковці. Аж виявляється - це кондитери. На першому поверсі тут печуть багети, торти і тістечка.

У цій непримітній будівлі, де на першому поверсі пекарня, на другому поверсі розташована українська компанія, яка розробила нашого кандидата на вакцину від коронавірусу. Йти туди треба ось цими старезними сходами, і ми перші журналісти, які на власні очі зможуть побачити українську розробку.

Саме за цими дверима і створюють препарат, який уже наробив чимало галасу.

Розкажіть, де ми зараз, що це за лабораторія? - Ми знаходимось в лабораторії біотехнології.

Андрій біотехнолог. Йому ще немає й 35. Колишній КПІшник. Саме він керував групою із 20 вчених, які ще навесні розробили потенційну українську вакцину.

Це прототип нашої вакцини який має зберігатися при наднизьких температурах. Зараз він знаходиться у рідкому азоті в замороженому стані. Продукт буде стабілізований і зможе зберігатися у холодильнику при температурі 2-8 градуси Цельсія. З однієї пробірки її треба буде підготувати і можна буде робити тисячу доз

То ж що воно таке?

Андрій Горлов, головний технолог науково-виробничої компанії:

Вже в січні був повністю прочитаний геном коронавірусу нового типу ковід-19 і ми маючи ці дані в вільному доступі в інтернеті проаналізували цей геном.

Далі науковці синтезували потрібні білки. Наша розробка фактично - це тіло вірусу, але не ослаблене. Це не генетичний код, який треба перевозити за наднизьких температур, а звичайний білок. На який і реагує імунітет, виробляючи антитіла. Навіть якщо вірус мутує, вакцина все одно діятиме. То чому ж препарату досі немає у наших медиків?

Андрій Горлов, головний технолог науково-виробничої компанії:

Перш ніж вводити людям цю вакцину потрібно зробити багато доклінічних досліджень, щоб довести що вона буде безпечною. Зараз ми провели фазу доклінічних випробувань і провели її не в Україні, бо в Україні немає сертифікованих лабораторій, які зможуть працювати із живою вірусної культурою, тому ми провели ці дослідження у лабораторіях в Америці.

Робили все власними силами, американці допомагали лише дослідженнями, каже академік Микола Співак.

Микола Співак, член-кореспондент НАН України:

Білок рекомбінантний, який ліг в основу вакцини, був створений тут в Україні. Ми від держави не отримували гроші.

Уже доведена ефективність вакцини на гризунах. Але щоб перевірити її на людях - потрібні величезні гроші.

Микола Співак, член-кореспондент НАН України:

Саме головне тут - клінічні дослідження. А клінічні дослідження дуже дорогі, тому що людину, яка буде добровольцем, її треба застрахувати. Це буде коштувати дуже дорого. Це буде за мільярд доларів.

Микола Співак каже: готовий сам разом із колегами стати добровольцем для першої стадії досліджень. Та для цього потрібно виготовити понад 100 тисяч доз. Іноземні компанії на кшталт "Пфайзер" роблять це коштом держави, приватних фондів чи інвесторів. Бо навіть великій компанії знайти такі гроші нереально.

Микола Співак, член-кореспондент НАН України:

Тут потрібна допомога держави, без держави це ні. Держава - основний інвестор і внутрішній ринок, який є, це основні інвестори.

А поки що в МОЗ готуються закуповувати іноземні препарати. І, на жаль, розробка "Пфайзер" для нас мало що значить.

Сергій Литовка, керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ:

Є частина країн, які попередньо вкладали кошти аби бути у перших рядах на отримання цієї вакцини. Україна, на жаль, не змогла це зробити, оскільки це досить коштовний процес.

За таких умов вакцина "Пфайзер" може з'явитися в Україні, лише якщо це буде вигідно самій компаній. Американський уряд уже замовив у "Пфайзер" 100 мільйонів доз препарату зі знижкою - дві дози за 39 доларів. Та зрозуміло, що для інших країн і ціна буде зовсім не такою.

Сергій Литовка, керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ:

Ціна може складати від 50 доларів за дозу.

Масові ж щеплення українців розпочнуться не раніше літа наступного року. Саме тоді, за прогнозами ВООЗ, можуть бути готові інші вакцини, на які претендує Україна - в рамках програми "Ковакс".

Сергій Литовка, керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ:

Для України ця частка визначена у межах 20 відсотків від населення України. Це приблизно 8,5 млн доз вакцини. Ми не можемо гарантувати, буде це модерна "Джонсон і Джонсон" або китайський виробник. Ми можемо тільки розраховувати на глобальний альянс.

Та це поки що лише прогнози. І навіть 8 мільйонів доз Україна отримає не одразу, а протягом двох років. Ці вакцини насамперед підуть лікарям, учителям та силовикам. Скільки це коштуватиме державі - поки що невідомо. І цілком імовірно, що серед іноземних сироваток з'явиться й та сама наша розробка, яку просто перекупить інша країна.

Андрій Горлов, головний технолог науково-виробничої компанії: