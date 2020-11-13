Владельцы ресторанов и кафе понесли большие финансовые потери, они совершенно забыли о прибыли еще в начале карантина - 17 марта. Об этом заявил соучредитель Украинской Ресторанной ассоциации Сергей Трахачов в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА".

Трахачов также отметил, что именно ресторанная отрасль - наиболее безопасная, но при этом о прибыли в этой сфере владельцы ресторанов и кафе забыли еще 17 марта и потеряли 50 % прибыли.

Про прибыль в ресторанном бизнесе мы забыли еще в начале карантина - 17 марта. Мы потеряли 50% выручки, так что о прибыли речь идти даже не может

Он также заявил, что при карантине выходного дня ресторанный бизнес будет терять 60% выручки, а кто-то и все 80%.

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