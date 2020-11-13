Когда Украина может получить вакцину от коронавируса: в ВОЗ назвали сроки [ Редактировать ]
Уже во втором квартале 2021 года Украина может рассчитывать на 8,34 млн доз вакцины до конца 2021 года. Об этом рассказал глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в комментарии Deutsche Welle.
Как пояснил представитель ВОЗ, согласно инициативе COVAX, каждая страна получит вакцину от коронавируса в количестве 20% от количества населения.
Транш, покрывающий 20 процентов населения страны, скорее всего, будет распределен среди взрослых с высоким риском, как, например, пожилые люди и лица, страдающие заболеваниями.
Глава офиса ВОЗ отметил, что первый транш, который получит Украина, составит около 1,25 млн доз, что составляет 3% населения страны, согласно данным Госслужбы статистики.
Они, по предварительным предположениям, могут быть доступными в стране во втором квартале следующего года.
Ранее сообщалось, что вакцины от COVID-19 хватит максимум 20% украинцев. Также мы писали о том, что в ВОЗ "нашли" многообещающую вакцину от коронавируса.
по теме
Наскільки висока ймовірність повторних заражень коронавірусом, чи справді вдруге хвороба протікає важче, та які ще загрози приховує у собі маловивчений COVID-19?
В среду, 28 октября, в ходе брифинга заведующий отделом института и председатель наблюдательного совета одной из частных фармацевтических компаний Николай Спивак сделал заявление
Во вторник, 27 октября, региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сделал заявление
Про це повідомив на щоденному брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на скептичні заяви щодо розробки кандидата на вакцину
В понедельник, 26 октября, по данным Всемирной организации здравоохранения суточный прирост заражений коронавирусом по всему миру снизилось