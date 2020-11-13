Якщо заклади громадського харчування не працюватимуть у вихідні, місто матиме дірку в бюджеті. Підприємці зараз знаходяться на порозі бідності.

Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" заявила власниця мережі ресторанів у Львові Тетяна Абрамова.

"Я, як підприємець, на порозі бідності. Ви й самі говорите, що скоро всі ми будемо бідні. І, власне, я це відчуваю - мені немає чим платити зарплату", - сказала вона.

Абрамова зазначила, що багато підприємців ще не покрили борги за минулий період.

"З самого початку, в березні... все поклали на наші плечі. Тобто ми мали платити оренду, ми платимо всі податки, ми платимо зарплати, ми за свій власний рахунок утримували сім'ї наших працівників, ми годували лікарів чомусь, ми збирали для них одяг, збирали для них маски... І, власне, в нас утворилися борги, і ми хоча б на літній період намагалися їх закрити. Зараз нас знову вганяють в це", - підкреслила вона.

"І оскільки держава заявляє, уряд заявляє по телевізору, що держава не має такої можливості, щоб зробити повний локдаун... Ну, перепрошую... Якщо держава не має такої можливості, то питання: а ми маємо таку можливість, тобто підприємці? Ми як маємо це врегулювати? Я звідки маю брати кошти для того, щоб оплачувати зарплату? Я вже звільнила 30 працівників. Вони лишилися без грошей, без роботи. І вони не мають чим годувати свої сім'ї. І це абсолютна правда", - додала ресторатор.