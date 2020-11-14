Известный российский телеведущий Дмитрий Хрусталев, 14 ноября, был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимацию из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ввылаясь на Ивана Урганта.

По данным издания, Ургант подтвердил, что Хрусталеву действильно стало плохо и медики пока пытаются понять диагноз.

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Но стоит отметить, по данным Telegram-канала Baza, Хрусталева доставили в реанимационное отделение больницы в Сестрорецке и подтвердили коронавирус.

Также, как пишет Mash, Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому, у телеведущего интоксикация.

Напомним, ранее коронавирусом заболел украинский телеведущий Анатолий Анатолич.

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