"Ввели в искусственную кому": известный телеведущий экстренно госпитализирован [ Редактировать ]
Известный российский телеведущий Дмитрий Хрусталев, 14 ноября, был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимацию из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ввылаясь на Ивана Урганта.
По данным издания, Ургант подтвердил, что Хрусталеву действильно стало плохо и медики пока пытаются понять диагноз.
Но стоит отметить, по данным Telegram-канала Baza, Хрусталева доставили в реанимационное отделение больницы в Сестрорецке и подтвердили коронавирус.
Также, как пишет Mash, Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому, у телеведущего интоксикация.
Напомним, ранее коронавирусом заболел украинский телеведущий Анатолий Анатолич.
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