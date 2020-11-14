Вочевидь, Президентові Зеленському доведеться відповісти противникам "карантину вихідного дня".

Петиція, яку оприлюднили на сайті Глави держави про скасування локдауну за чотири дні набрала необхідні 25 тисяч голосів.

На цю годину вже проголосували понад 28 тисяч людей.

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Імовірно, за відповідь підприємці можуть тепер вважати і записаний Зеленським влог з лікарні у Феофанії.

У відеозверненні Президент заявив, що "карантину вихідного дня" можна не підтримувати, але про ризики захворюваності - пам'ятати треба.

Володимир Зеленський, Президент України: