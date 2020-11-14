"Ні" карантину вихідного дня: на сайті президента набирає голосів нова петиція [ Редактировать ]
Вочевидь, Президентові Зеленському доведеться відповісти противникам "карантину вихідного дня".
Петиція, яку оприлюднили на сайті Глави держави про скасування локдауну за чотири дні набрала необхідні 25 тисяч голосів.
На цю годину вже проголосували понад 28 тисяч людей.
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Імовірно, за відповідь підприємці можуть тепер вважати і записаний Зеленським влог з лікарні у Феофанії.
У відеозверненні Президент заявив, що "карантину вихідного дня" можна не підтримувати, але про ризики захворюваності - пам'ятати треба.
Володимир Зеленський, Президент України:
Все досить очевидно. Це можна підтримувати, або не підтримувати. Але не можна не розуміти, чому саме таке рішення було прийняте. У нас щодня нові рекорди. У деяких мерів, на жаль, і я це констатую - продовжуються місцеві вибори. Вони думають не про кількість захворілих у своїх містах, а про кількість голосів у другому турі. А ми робимо непрості, та інколи дійсно непопулярні кроки, тому що боремось не за рейтинги.
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