Як поліція карає за порушення карантину вихідного дня [ Редактировать ]
9 кримінальних проваджень і майже тисяча адмінпротоколів за добу. І це результати лише першого тижня так званого карантину вихідного дня.
Попри стрімку динаміку захворюваності та високі штрафи, деякі заклади і далі працюють у суботу та неділю.
Як поліція карає безвідповідальних бізнесменів, дивіться далі.
- А чому у вас в приміщенні сидять люди за столами? - Ну некторые присаживаются и выпивают свой кофе на месте.
Так виправдовується адміністрація одного зі столичних закладів, який проігнорував урядову заборону і працював у карантин вихідного дня. Як наслідок - кафе правоохоронці закрили, а на власників склали протокол.
Яскраві вогники та припарковані машини - важко було не помітити й біля цієї ресторації. Елітний заклад приймав гостей - ніби про карантин тут і не чули. Поліцію викликали активісти.
У підсумку приміщення довелося брати штурмом спецпризначенцям. Порушників затримали, ресторан закрили.
Виводити відвідувачів силоміць довелося правоохоронцям із цього ресторану. Він працював у самому центрі Києва.
Та, що казати, якщо карантин проігнорував навіть спорткомплекс п'ятого президента Петра Порошенка - "5 елемент". Заклад оштрафували, та він зачинятися не планує. Адміністрація комплексу вже заявила: оскаржуватиме дії силовиків у суді, бо правил карантину не порушувала.
Не дотримувалися карантину не тільки у столиці. Перша за кількістю адмінпротоколів - Львівщина - там їх складали майже 400. Далі - Дніпропетровська та Черкаська області - 209 і сто двадцять вісім правопорушень відповідно.
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