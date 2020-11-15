9 кримінальних проваджень і майже тисяча адмінпротоколів за добу. І це результати лише першого тижня так званого карантину вихідного дня.

Попри стрімку динаміку захворюваності та високі штрафи, деякі заклади і далі працюють у суботу та неділю.

Як поліція карає безвідповідальних бізнесменів, дивіться далі.

- А чому у вас в приміщенні сидять люди за столами? - Ну некторые присаживаются и выпивают свой кофе на месте.

Так виправдовується адміністрація одного зі столичних закладів, який проігнорував урядову заборону і працював у карантин вихідного дня. Як наслідок - кафе правоохоронці закрили, а на власників склали протокол.

Яскраві вогники та припарковані машини - важко було не помітити й біля цієї ресторації. Елітний заклад приймав гостей - ніби про карантин тут і не чули. Поліцію викликали активісти.

У підсумку приміщення довелося брати штурмом спецпризначенцям. Порушників затримали, ресторан закрили.

Виводити відвідувачів силоміць довелося правоохоронцям із цього ресторану. Він працював у самому центрі Києва.

Та, що казати, якщо карантин проігнорував навіть спорткомплекс п'ятого президента Петра Порошенка - "5 елемент". Заклад оштрафували, та він зачинятися не планує. Адміністрація комплексу вже заявила: оскаржуватиме дії силовиків у суді, бо правил карантину не порушувала.

Не дотримувалися карантину не тільки у столиці. Перша за кількістю адмінпротоколів - Львівщина - там їх складали майже 400. Далі - Дніпропетровська та Черкаська області - 209 і сто двадцять вісім правопорушень відповідно.