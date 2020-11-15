Бойовики обстріляли позиції українських військових біля Мар'їнки. Режим тиші порушили один раз. Загиблих і поранених немає.

Мій колега Геннадій Вівденко скористався більш-менш спокійною ситуацією на передовій і зустрівся з бійцем, який п'ять років тому врятував знімальній групі "Подробиць" - життя. Про це - далі.

Дякую вам за життя, батьку, спасибі-спасибі. Ніколи цього не забуду. Воно само по собі не забуду, була поставлена задача провести вас і вивести.

Це був запеклий бій в околицях селища Луганське 4 червня 2015 року. Ворог атакував українські позиції. У той час наша знімальна група виконувала там редакційне завдання і потрапила під вогонь.

Ховаємося в бліндаж, пролітає СПГ!

Віталій Іванович Данилюк захистив собою оператора й журналіста - мене, Геннадія Вівденка - від ворожих осколків. Від міни, калібром 82 міліметри.

Бійця тоді поранило: у нього влучило більше, ніж двадцять осколків. А це інтерв'ю з ним п'ятирічної давнини.

Віталій Данилюк, військовослужбовець Збройних сил України:

Они знают, что у них папа молодец, всегда знают, что заботится о них. У нас все хорошо будет. Хотел бы передать привет ребятам, пусть держутся - скоро повернуся.

Чоловікові загрожувала ампутація ноги. Та лікарі зробили все можливе, аби врятувати кінцівку, і це їм вдалося. І тепер Віталій Данилюк знову на передовій.

Леонід, військовослужбовець Збройних сил України:

Іванич - він патріот, був поранений, з госпіталю він втік. "Я їду хлопці до вас"- і подзвонив патріот з великої букви, людина слова, підписав контракт на пів року. І зараз добавив - ще не пів року.

А місяць тому в п'ятдесяти дворічного Віталія народився син.

Віталій Данилюк, військовослужбовець Збройних сил України:

Три п'ятдесят пост п'ятдесят один сантиметр. Відпустило руководство додому. Зустрівся, побачив синульку.

Після закінчення контракту Віталій Данилюк планує його продовжити доти, доки конфлікт на Сході не вгамується.