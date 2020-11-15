Бойовики обстріляли позиції українських військових біля Мар'їнки [ Редактировать ]
Бойовики обстріляли позиції українських військових біля Мар'їнки. Режим тиші порушили один раз. Загиблих і поранених немає.
Мій колега Геннадій Вівденко скористався більш-менш спокійною ситуацією на передовій і зустрівся з бійцем, який п'ять років тому врятував знімальній групі "Подробиць" - життя. Про це - далі.
Дякую вам за життя, батьку, спасибі-спасибі. Ніколи цього не забуду. Воно само по собі не забуду, була поставлена задача провести вас і вивести.
Це був запеклий бій в околицях селища Луганське 4 червня 2015 року. Ворог атакував українські позиції. У той час наша знімальна група виконувала там редакційне завдання і потрапила під вогонь.
Ховаємося в бліндаж, пролітає СПГ!
Віталій Іванович Данилюк захистив собою оператора й журналіста - мене, Геннадія Вівденка - від ворожих осколків. Від міни, калібром 82 міліметри.
Бійця тоді поранило: у нього влучило більше, ніж двадцять осколків. А це інтерв'ю з ним п'ятирічної давнини.
Віталій Данилюк, військовослужбовець Збройних сил України:
Они знают, что у них папа молодец, всегда знают, что заботится о них. У нас все хорошо будет. Хотел бы передать привет ребятам, пусть держутся - скоро повернуся.
Чоловікові загрожувала ампутація ноги. Та лікарі зробили все можливе, аби врятувати кінцівку, і це їм вдалося. І тепер Віталій Данилюк знову на передовій.
Леонід, військовослужбовець Збройних сил України:
Іванич - він патріот, був поранений, з госпіталю він втік. "Я їду хлопці до вас"- і подзвонив патріот з великої букви, людина слова, підписав контракт на пів року. І зараз добавив - ще не пів року.
А місяць тому в п'ятдесяти дворічного Віталія народився син.
Віталій Данилюк, військовослужбовець Збройних сил України:
Три п'ятдесят пост п'ятдесят один сантиметр. Відпустило руководство додому. Зустрівся, побачив синульку.
Після закінчення контракту Віталій Данилюк планує його продовжити доти, доки конфлікт на Сході не вгамується.
Є майбутнє в житті, є заради чого стриматися. Є заради чого жити.
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