На 73 году жизни, 15 ноября, после продолжительной болезни скончался легендарный вратарь "Ливерпуля" Рэй Клеменс. Об этом сообщается на официальном сайте "Ливерпуля".

"С большой скорбью мы сообщаем, что Рэй Клеменс мирно скончался сегодня в окружении своей любящей семьи. После длительной и тяжелой болезни, с которой он боролся в течение длительного времени, Рэй сейчас в мире, где больше нет боли. Семья хотела бы сказать вам огромное спасибо за всю любовь и поддержку, которые он получил за эти годы. Все мы его очень любили и никогда не забудем", – цитирует семью Клеменса официальный сайт "Ливерпуля".

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Стоит отметит, что Клеменс пять раз становился чемпионом Англии и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

В составе "Ливерпуля" Клеменс дебютировал 25 сентября 1968 года. В 1981 году он перешёл в "Тттенхэм Хотспур", в котором отыграл 7 сезонов. В составе "шпор" в 1984 году он стал обладателем Кубка УЕФА. Завершил карьеру в 1988 году.

Напомним, ранее УЕФА оштрафовал Динамо почти на 20 тысяч евро из-за нарушений.

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