Экс-игрок "Реала" объявил о завершении карьеры [ Редактировать ]
Экс-игрок "Реала" и сборной Аргентины Фернандо Гаго завершает игровую карьеру. Об этом он сообщил Джанлука ди Марцио, передает ua-football.com.
Основная причина - травмы, которые долгое время преследуют 34-летнего футболиста. В последнее время он защищал цвета аргентинского клуба "Велес Сарсфилд".
Наибольшую популярность Гаго получил играя за "Реал" и "Бока Хуниорс". За свою карьеру сумел выиграть 14 трофеев, среди которых два чемпионства в Испании.
Также доходил до финала чемпионата мира со сборной Аргентины, за которую успел сыграть 61 матч.
Ранее сообщалось, что футболист "Барселоны" из-за операции "выпадет" из спорта.
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