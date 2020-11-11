Экс-игрок "Реала" и сборной Аргентины Фернандо Гаго завершает игровую карьеру. Об этом он сообщил Джанлука ди Марцио, передает ua-football.com.

Основная причина - травмы, которые долгое время преследуют 34-летнего футболиста. В последнее время он защищал цвета аргентинского клуба "Велес Сарсфилд".

Наибольшую популярность Гаго получил играя за "Реал" и "Бока Хуниорс". За свою карьеру сумел выиграть 14 трофеев, среди которых два чемпионства в Испании.

Также доходил до финала чемпионата мира со сборной Аргентины, за которую успел сыграть 61 матч.

Ранее сообщалось, что футболист "Барселоны" из-за операции "выпадет" из спорта.